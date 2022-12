Caravana d’artistes plàstiques viatja a Palestina traçant ponts de resistència a través de l’art

Aquesta tarda tornem a parlar de l’art i de Palestina seguin el fil de l’últim espai del nostre #CulturesDeResistència. La setmana passada parlàvem del llenguatge musical. Avui parlem d’arts plàstiques i també de circ i de clown, del gest, més enllà de la paraula.

En aquest nou capítol us parlem d’una espurneta engegada per l’artista plàstica Iris Serrano i inspirada pel Festiclown Palestina creat per Pallasos en Rebeldía, organització que coneixeu molt bé els seguidors del Cultures de Resistència .

Avui Iris Serrano, la instigadora de la primera caravana d’artistes plàstiques a Palestina és la protagonista del programa, una persona que, amb el seu art, fa que els murs que vulneren els drets humans parlin allà, al territori ocupat però també aquí, a casa nostra.

https://www.ivoox.com/caravana-d-artistes-plastiques-viatja-a-palestina-per-continuar_md_99359125_wp_1.mp3 Ir a descargar

